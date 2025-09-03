Сабрина Карпентер попала на обложку журнала Interview Magazinе

Певица Сабрина Карпентер в корсете побрила лицо на съемке. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

26-летняя Сабрина Карпентер стала героиней нового выпуска журнала Interview Magazinе. На обложке певица предстала в корсете с декольте, украшенном бантами и пайетками. Поп-исполнительница также надела нежно-розовые трусы и колготки с рисунком. Артистке уложили волосы в крупные локоны и сделали макияж с блестящими лиловыми тенями, черными стрелками и блеском. Знаменитость держала станок в руке и брила лицо. Образ певице подбирал стилист и главный редактор журнала Мел Оттенберг.

© Газета.Ru

В июле топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий рассказал «Газете.Ru», что окрашивание в стиле певицы Сабрины Карпентер стало трендовым у россиянок.

«Оттенок блонда Crème Brûlée (крем-брюле) сейчас на пике популярности, благодаря новой поп-звезде Сабрине Карпентер, и ближайший год – точно будет в трендах. Такое окрашивание подойдет теплым типажам. Его легко поддерживать, цвет смывается аккуратно, и не требует частого обновления», — заявил эксперт.

Рокицкий добавил, что с таким окрашиванием достаточно посещать стилиста раз в пару месяцев. Для ухода за волосами он посоветовал использовать средства для блонда и сохранения цвета.