Россиянки запустили новый тренд

В России тренд clean girl выходит на новый уровень, спрос на наращивание ресниц, волос и ногтей стремительно падает. Мода на всё ненатуральное уходит в прошлое, на первом плане у современных женщин – поддержание молодости и здоровый образ жизни, что во многом стало следствие пережитой пандемии коронавируса, ударившей по здоровью переболевших людей, рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова.

© Газета.Ru

По словам специалиста, в первую очередь причиной является ухудшение состояния волос, ногтей и кожи после ковида.

«Когда своих волос и так мало, то наращивание лишь усугубит ситуацию. Если свои красивые и короткие, но с ними проблем не возникает, то да, можно пойти на процедуру. При отсутствии густоты и выпадении можно облысеть», — пояснила Егорова.

Такие же проблемы коснулись ногтевых пластин – у многих они перестали выдерживать нагрузку гель-лаком. Что касается ресниц, то мода на густые, гротескные ресницы давно ушла в прошлое – сейчас в тренде натуральный взгляд, ресницы минимального объёма, на фоне чего многие даже перестали пользоваться обычной тушью.

С выводами косметолога согласилась и дипломированный психолог Анастасия Валуева – она подчеркнула, что сегодня общество в большей степени сосредоточено на самореализации, достижениях, индивидуальности, поэтому тонна макияжа и искусственность ушли в прошлое.

«Отсюда вытекает усталость людей от масок, гипертрофированных губ и агрессивных косметических процедур, которые доставляют женщинам и девушкам дискомфорт», — пояснила специалист.

Ещё одной важной причиной эксперты называют финансовый вопрос и рост цен на косметологические процедуры. Так, например, ботокс сохраняет эффект не более полугода, после чего его нужно обновлять, отдавая внушительные деньги. Намного актуальнее сегодня поддержание здорового образа жизни и молодости, подчеркнула дерматолог-косметолог Нина Атаманова. По её словам, на этом фоне в тренды вошли инъекции из сочетания полимолочной и гиалуроновой кислот, которые дают эффект увлажнения и напитанности.

До этого визажист, стилист Люся Купцова рассказала о новом тренде зумеров и поколения альфа – tired girl или уставшая девушка. Его приверженцы делают бледное лицо, рисуют круги под глазами, делают губы нюдовыми или сливовыми, подводя их тёмно-коричневым карандашом. По мнению визажиста, стилиста Люси Купцовой, этот тренд – ответ на сегодняшнюю ситуацию в мире.