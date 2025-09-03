Солистка A'Studio опубликовала фото в коротких шортах

Солистка A'Studio, певица Кети Топурия продемонстрировала фигуру в коротких шортах. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Кети Топурия предстала перед камерой в коричневой полосатой футболке, которую сочетала с джинсовыми короткими шортами и замшевыми тапками Miu Miu. Певица добавила к образу солнцезащитные очки, золотые серьги, кольцо, анклет и сумку на плечо со змеиным принтом. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Фото были сделаны во время отдыха артистки за границей.

У певицы двое детей от бизнесмена Льва Деньгова: помимо дочери, супруги растят четырехлетнего мальчика Адама. Она отмечала, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена также есть дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.

У Топурии также есть 10-летняя девочка Оливия от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги развелись в 2017 году, сохранив дружеские отношения.