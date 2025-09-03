Как российские бренды сумок мидл-сегмента ощущают себя на рынке?

Еще несколько лет назад за модной сумкой нужно было ехать в Париж и стоять в очереди в бутик Polène. Теперь люди чаще говорят о брендах средней ценовой категории, а не о люксе. Российские марки становятся активными участниками этого процесса.

© Just Talks

Мировой рынок уже давно сделал ставку на «умную роскошь». Polène, Yuzefi, By Far и другие бренды доказали: аксессуар может быть качественным и стильным, не требуя баснословных затрат. За пару лет спрос на подобные сумки вырос так стремительно, что инвесторы из LVMH приобрели долю в Polène. Средний чек в $300–500 стал оптимальным: покупатели не чувствуют, что переплачивают за логотип, а получают долговечную вещь. На фоне резкого роста цен на люксовые товары это звучит особенно актуально: Chanel 2.55 за шесть лет подорожала почти вдвое и теперь стоит больше десяти тысяч долларов. Но жалобы на качество таких сумок только увеличиваются.

Россия не осталась в стороне от этой тенденции. Уход некоторых зарубежных брендов сделал местный рынок более доступным, а покупатели начали внимательнее относиться к отечественным маркам. Moveli, Askent, Jenёk, Mercy, Imakebags и Lucca, получили шанс на развитие, и, судя по их результатам, они успешно его использовали. Некоторые удвоили продажи, другие выросли на 20–30%, но в целом тенденция ясна: интерес к локальному среднему сегменту устойчив и растет.

Российские бренды сумок пока не достигли уровня западных гигантов с их масштабным маркетингом. Чаще всего это небольшие студии, где дизайнеры сами работают за станком и контролируют качество. В этом и заключается их уникальность: каждая сумка словно создана руками мастера, а не конвейером корпорации.

В мастерской Jenёk трудятся всего десять человек, Imakebags выпускает не более сотни изделий в месяц, а Lucca, семейная фабрика из Электростали, работает с девяностых годов. Здесь сумки шьют долго и внимательно, вдумчиво и с душой.

Бренды не стремятся создавать сезонные сумки. Они делают базу, которая прослужит долгие годы. Бестселлеры Askent и Highcraft выглядят как вневременные аксессуары. Но и эксперименты не чужды этим маркам. Imakebags предлагает сумки из разноцветных лоскутов. Madame Chatelet выпускает модели с золотыми ручками в форме пантер. А Mercy славится сумкой La Saucisse. Многие сначала приняли её за копию Alaïa, но бренд утверждает, что идея появилась раньше.

Есть и сложности. Натуральная кожа дорожает, а поставки из Европы усложнились. Турецкое сырье пока выручает, но и оно нестабильно. После 2022 года российские кожевенные заводы массово переключились на оборонку, поэтому выбор материалов сузился. Приходится искать нестандартные решения: комбинировать разные материалы, заказывать уникальные цвета. Сроки тоже подводят: коллекция A Secret Knowledge вышла на полгода позже из-за задержки с поставкой необходимой химии.

Главная проблема даже не в этом. Покупательская способность падает: за 30 тысяч рублей уже не купить сумку без вопросов. Предприниматели говорят о «психологическом потолке» для покупателя: до 20 тысяч за маленькую модель, до 50 тысяч за большую. Чтобы остаться в доступном сегменте, компании не спешат поднимать цены и жертвуют маржой. В то же время массмаркет оказывает давление: Limé и Zarina выпустили кожаные сумки по цене вдвое ниже, чем у брендов среднего сегмента. Тем не менее российские бренды уверены, что у них есть преимущество — личная история, честный дизайн и внимание к деталям.

Сегодня российский мидл-сегмент напоминает стартап-индустрию: много энтузиастов, разнообразные подходы, но общая цель — создать «новые бренды». Кто-то сможет стать локальным Polène, а кто-то останется в своей нише с несколькими сотнями клиентов. Но одно можно сказать точно: для поколения, уставшего от переплат за логотипы и очередей у модных бутиков, именно здесь рождаются сумки, которые хочется носить каждый день.