Кайли Дженнер выпустила новую коллекцию одежды Khy

Кайли Дженнер расширяет границы своего бренда Khy, продолжая удивлять модников новыми коллаборациями. На этот раз она объединилась с нью-йоркским дизайнером Грейс Линг. Их совместная работа — капсульная коллекция, которая задает тон грядущему сезону, подчеркивая не только стиль, но и настроение.

© Just Talks

Коллекция выглядит минималистично, но каждая вещь подчеркивает характер своей обладательницы. Шесть предметов, от длинного платья до бандо-топа, создают капсулу. В ней есть брюки с низкой талией, шорты в том же стиле, обтягивающий боди и укороченная футболка. Все модели объединяет необычный акцент: элементы пирсинга, превращающие базовые вещи в провокационное заявление.

Особое внимание уделено ткани: вещи изготовлены из бамбукового джерси. Этот материал не только экологичен, но и отлично садится по фигуре, создавая мягкие складки и пластичные линии. Цветовая палитра сдержанна: черный, белый и серый формируют основу коллекции. Именно благодаря умеренности оттенков, можно легко экспериментировать с образом, комбинируя одежду по своему вкусу.

Коллекция воплощает философию обеих сторон: мода — это не просто внешний вид, а средство выражения уверенности. Грейс Линг считает, что одежда помогает ей чувствовать себя так, как она хочет. Это совпадает с концепцией Khy: одежда здесь — способ выразить индивидуальность и настроение.

Новая коллекция Дженнер и Линг не останется незамеченной. Коллекция отличается лаконичностью и ясным посланием. Это одежда для тех, кто ценит не только комфорт и практичность, но и возможность выразить свою энергию и индивидуальность. Вещи из этой капсулы подходят для повседневного ношения, сохраняя при этом статус модного заявления.

Сотрудничество Кайли Дженнер с дизайнером, которая видит моду как отражение личного пути и самопознания, подчеркивает её стремление создать бренд, выходящий за рамки временных трендов. Результатом этого союза стала коллекция, не только визуально привлекательная, но и глубоко значимая.