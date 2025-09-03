Ведущий «Модного приговора» прорекламировал собственный бренд

Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов в в цветочных шортах снялся в рекламе своего бренда ROGOV. Фото «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе.

© globallookpress

Александр Рогов впервые за 12 лет существования бренда представил полноценную рекламную кампанию осень–зима. Стилист выступил не только креативным директором, но и моделью мужской линии. Лицом женской коллекции стала предприниматель и основатель Keep Looking Group Ксения Шепилова.

© Газета.Ru

На одном из кадров Александр Рогов позировал в шоколадном свитере, цветочных шортах, бордовом пиджаке и казаках. Стилист также надел очки для зрения. На другом фото Ксения Шепилова была запечатлена в коричневой рубашке в пижамном стиле, кружевных красных брюках и белых остроносых мюлях. Ей сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.