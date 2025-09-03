Певица Шакира порадовала фанатов фото в бикини

Певица Шакира показала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя Шакира предстала перед камерой в блестящем темно-розовом бикини, которое было украшено бахромой. Певица была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров поп-исполнительница сидела в море. На других снимках знаменитость держала в руках маску для волос собственного бренда.

В начале февраля Шакира пришла на 67-ю церемонию «Грэмми», которая прошла в Лос-Анджелесе. Она выбрала для закрытого мероприятия наряд, расшитый бисером, от бренда Etro. Певица позировала на красной дорожке в платье, которое состояло из черно-оранжевого боди и прозрачной юбки с цветочной вышивкой и шлейфом. Поп-исполнительница также надела золотые массивные серьги и босоножки.

Недавно папарацци подловили Шакиру, когда она проводила время в Кабо Сан Лукасе. Певица была запечатлена в бикини, которое переливалось на солнце. Исполнительницу сфотографировали с распущенными кудрявыми волосами и без косметики. Знаменитость медитировала, сидя на песке.