Женщин старше 50 лет призвали избавиться от трех вещей в гардеробе

Стилистка Нерис, более известная в соцсетях под никнеймом @style_by_nerys1, призвала женщин старше 50 лет избавиться от трех вещей в гардеробе. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 149 тысяч подписчиков.

В первую очередь эксперт указала на жилет.

«Если ты не ходишь в походы, то почему ты все еще его носишь?» — с иронией поинтересовалась она у подписчиков.

Кроме того, Нерис порекомендовала забыть о флисовых кофтах.

«Тот же принцип. Если ты не собираешься в поход или на долгую прогулку с собакой, то зачем ты носишь флис даже во время шопинга в супермаркете?» — сказала специалистка.

В заключение она упомянула кардиган-водопад, выполненный из трикотажной ткани и оформленный неровными каскадными краями.

«Третья вещь — худшая из всех перечисленных. Ее лучше сдать на благотворительность или просто выкинуть», — заявила она.

В июне редакторы Business Insider перечислили 10 предметов гардероба, которые вышли из моды в 2025 году.