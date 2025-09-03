Как создать стильный осенний образ из простых вещей

С приходом осени мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью обновить свой гардероб, адаптируя его к более прохладной погоде и меняющемуся настроению природы. Идеальный осенний гардероб — это не просто набор модной одежды, а продуманная капсула из универсальных вещей, которые легко сочетаются между собой, создавая множество стильных образов.

© unsplash

Существует такое понятие как базовые вещи, и они актуальны на все времена. Базовый гардероб — это основа, на которой строится ваш индивидуальный стиль. Он состоит из простых, но качественных вещей нейтральных цветов, которые легко дополняются акцентными элементами и аксессуарами. Инвестиции в хорошо подобранный базовый гардероб — это гарантия того, что вы всегда будете выглядеть стильно, уместно и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

Стилист Юлия Никифорова поделилась ключевыми элементами осеннего гардероба, которые помогут вам создать множество модных образов и уверенно встретить холода.

Верхняя одежда

Стилист выделяет следующие позиции.

Тренч: классический тренч — это незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Он отлично миксуется с брюками, джинсами, юбками и платьями.

Легкое пальто: пальто из шерсти или кашемира — это инвестиция в комфорт и стиль.

Кожаная куртка или косуха: добавит бунтарского духа в ваш образ. Кожаная куртка «играет» в ансамбле с джинсами, брюками, юбками и даже платьями.

Джинсовая куртка: универсальная вещь, которая подойдет для прохладной летней и теплой осенней погоды. Джинсовая куртка отлично сочетается с брюками, юбками и платьями в стиле casual.

Кроме теплого верха, всегда спасает многослойность образа. Всегда удобно снять или одеть дополнительный слой одежды. Как этого можно достичь?

Свитера и кардиганы

Особое внимание Юлия обращает на эти элементы гардероба.

Свитер из кашемира или мериносовой шерсти. Мягкий и теплый свитер — это незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Выбирайте моделт нейтральных цветов с простым дизайном.

Кардиган крупной вязки: добавит уюта и тепла в ваш образ. Кардиган можно носить поверх блузы, футболки или платья.

Водолазка: практичная и стильная вещь, которая отлично сочетается с юбками, брюками, сарафанами и жакетами. Отдайте предпочтение водолазкам нейтральных цветов из тонкой шерсти или трикотажа.

Блузы и рубашки

Уделите внимание белой рубашке и рубашке в клетку:

Классическая белая рубашка — это универсальная вещь, которая подойдет для любого случая. Белую рубашку можно носить с брюками, юбками, джинсами или надевать под свитер или жакет.

Рубашку в клетку можно носить с джинсами, брюками чинос или надевать под куртку. Она всегда добавит непринужденности и стиля в ваш образ.

«Также не забываем про вариативность низов», — обращает внимание Юлия.

Брюки и джинсы

Стилист считает, что эти виды низа нужны всем в осенней капсуле.

Брюки прямого кроя — это основа делового гардероба. Выбирайте модели из шерсти или костюмной ткани нейтральных цветов.

Джинсы — это незаменимая вещь в гардеробе любой девушки. Джинсы прямого кроя темных оттенков — это универсальная база.

Юбки и платья

Обратите внимание на юбку и платье из трикотажа.

Юбка подчеркнет вашу фигуру. Всегда создаст элегантный и женственный образ. Юбку можно носить с блузой, рубашкой, свитером или жакетом.

Комфортное и стильное трикотажное платье подойдет для повседневной носки. Отдайте предпочтение платьям нейтральных цветов простого кроя.

Аксессуары

Выбирайте шарфы или платки из шерсти, кашемира или шелка с интересными принтами или в ярких цветах. Это сейчас самая трендовая вещь в гардеробе.

Головные уборы. Согреют в холодную погоду и добавят стиля в ваш образ. Кепки, шапки или береты из шерсти, кашемира или акрила нейтральных цветов — аксессуары на ваш вкус.

Перчатки: защитят руки от холода. Выбирайте перчатки из кожи, замши или шерсти. Этот предмет гардероба может быть прекрасным акцентом.

Рекомендации от стилиста

Покупайте вещи, которые хорошо сидят на вас: базовый гардероб должен идеально подходить вашей фигуре.

Инвестируйте в качество: базовые вещи должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь хороший крой, так они прослужат вам долгие годы.

Не бойтесь экспериментировать: дополняйте свой базовый гардероб трендовыми или акцентными деталями и аксессуарами, чтобы создать свой уникальный стиль.

Учитывайте свой образ жизни: формируйте гардероб, которые соответствуют вашему образу жизни и потребностям.

Продумайте капсулу: комбинируйте вещи между собой, чтобы создать множество самых разных образов.

Создание осеннего базового гардероба — это увлекательный процесс, который поможет вам всегда выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.