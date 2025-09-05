Виктория Бекхэм раскрыла свой комплекс во внешности

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла неожиданный комплекс во внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость прорекламировала выход нового тонального средства собственного бренда косметики Victoria Beckham Beauty. При этом она рассказала, что долгое время страдала от прыщей.

«Я очень стеснялась своих проблем с кожей, поэтому эта формула оказалась очень хорошей», — призналась звезда.

В то же время исполнительница добавила, что предпочитает макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, она отказывается от средств, которые раздражают кожу.

