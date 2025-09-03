Ким Кардашьян посетила Армянскую церковь в вечернем платье

Бизнесвумен Ким Кардашьян в вечернем платье посетила Армянскую церковь в Венеции. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Ким Кардашьян в черном вечернем платье с глубоким декольте, открытыми руками и покрытой головой. Образ дополнили туфли с острым мысом и солнцезащитные очки. В наряде она отправилась на яхте в Армянскую церковь в Венеции, показав кадры во время визита.

© Газета.Ru

23 августа папарацци подловили Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт после ужина в ресторане Pierluigi в Риме. Модель появилась на публике в черном платье-комбинации с прозрачным кружевом, босоножках на каблуках и украшении с крестом. Дочь звезды реалити-шоу выбрала черный корсет, мини-юбку с оборками, браслеты, массивные ботинки на платформе и сумку в форме сердца. Интернет-пользователи не оценили внешний вид девочки.

«Умение говорить детям «нет» называется здравым смыслом», «Ким, ей нужен родитель, а не друг в ее возрасте. Перестань быть крутой матерью без мозгов», «Какой же бардак в этой семье», «Это же маленькая девочка. Почему она выглядит на 22?» — писали читатели Page Six.