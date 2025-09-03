Перечислены необычные тренды осени

Осенью 2025 года стоит обратить внимание на богемные платья, объемные плечи и кожаные тренчи. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель FashionTech-платформы FRWF, блогер, автор Telegram-канала «From Russia With Fashion» Любовь Орлова.

© unsplash

«Богемные платья свободного кроя и с элементами бохо тоже перекликаются с модой 70-х и 2010-х. Осенью их можно комбинировать с грубыми ботинками, кожаными куртками и длинными пальто, так они будут работать как «мягкий протест» против офисной строгости», — рассказала стилист.

Она также отметила, что искусственный мех — один из самых заметных трендов осени.

«Мех возвращается не только в формате классических шуб, но и как стилистический акцент: короткие воротники, меховые вставки на куртках, болеро. Это отличный способ добавить образу фактуры, даже если вы просто в джинсах и трикотаже», — добавила эксперт.

Еще один тренд, по ее мнению, — кружево.

«Кружево, которое с нами еще с весны, продолжает доминировать, но теперь его носят не как романтичный элемент, а как контраст к повседневной одежде: под жакетом, с брюками или в деталях», — посоветовала Орлова.

Среди трендов из прошлого она отметила ремни и юбку-карандаш.

«Ремни могут быть длинные, двойные, декоративные. Сегодня они задают стиль образу, а не просто держат брюки. Особенно хорошо смотрятся поверх пиджака или пальто. Юбка-карандаш возвращается с неожиданной подачей: ее носят не только с каблуками, но и с обувью на плоском ходу, свитерами, пуховиками. Это сочетание элегантности и функциональности — как раз то, что нужно для жизни в городе», — добавила стилист.

Без внимания не стоит оставлять кожаные плащи и объемные плечи.

«Кожаные плащи в винных и охристых оттенках — один из самых мощных сигналов с подиума. Они отлично вписываются в осеннюю палитру и заменяют привычные тренчи. Объемные плечи держатся уже не первый сезон, но все еще вызывают вопросы. Главное, выбирать не театральный, а утонченный объем. Такие силуэты уравновешивают фигуру и отлично смотрятся в офисном гардеробе», — высказалась Орлова.

Из актуальных принтов и оттенков эксперт выделила: цветочный и анималистичный, а также коричневый цвет.

«Цветочный принт — тренд не новый, но в осенней версии он приобрел драматичность. Темный фон, акварельные мазки, бархат — идеальный способ «носить лето» осенью. Анималистичные принты возвращаются в полной красе – от леопардов до зебр. Их можно носить как основной акцент (платье, пальто), так и в аксессуарах. А коричневый действительно стал «новым черным»: глубокий, универсальный, носибельный. Он работает в тотал-луках, прекрасно комбинируется с любыми текстурами от шерсти до кожи», — отметила она.

Любовь Орлова также выделила трендовые аксессуары: мягкие сумки и шарфы.