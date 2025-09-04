Бывший «ангел» Victoria's Secret взбудоражила фанатов откровенными фото

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала фото в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала в белом микроплатье на тонких бретелях, облегающем ее фигуру. Помимо этого, звезда надела удлиненные вязаные носки.

© Соцсети

© Соцсети

В то же время знаменитость распустила завитые в легкие волосы локоны и надела солнцезащитные очки. При этом она позировала, высоко подняв и поставив одну ногу на раковину в ванной.

Ранее в сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике на пляже. Модель Эльза Хоск была запечатлена на фоне скалы, представ в белом бикини.