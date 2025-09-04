Блогершу раскритиковали из-за откровенного наряда на свадьбу подруги

Блогершу Ноэль Дауниг из США раскритиковали в сети из-за откровенного образа на свадьбу подруги. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видео девушка предстала в цветочном макси-платье с оборками. При этом наряд оказался оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди, и высоким разрезом. Также она надела мюли на каблуках и распустила волосы, украсив их заколкой в виде бабочки.

Пользователи высказались о ролике в комментариях.

«Платье надето задом наперед, или это у нее низкая самооценка вылезает наружу?», «Одежда вульгарная», «Кажется, она отчаянно нуждается во внимании», «Ужасное платье для свадьбы! Никакого уважения!» — заявили юзеры.

