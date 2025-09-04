Популярная актриса прогулялась по улицам с декольте до пупка

Популярная актриса Эмилия Джонс появилась на публике в откровенном образе и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

23-летняя знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка в коротком платье-пиджаке синего цвета с декольте до пупка. На размещенных кадрах видно, что телезвезда также надела кружевной бюстгальтер и туфли на шпильке. В то же время волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

В августе актриса Кейт Бланшетт также вышла в свет в платье с декольте до пупка. 55-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в черном платье Armani Prive.