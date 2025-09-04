Хирург перечислил самые популярные пластические операции

Речь идёт о подтяжке лица и процедурах, направленных на изменение формы носа и век.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук, челюстно-лицевой и пластический хирург Дмитрий Давыдов.

«Ничто так не меняет форму лица, как именно нос, наружный нос. Иногда нос сочетается с внутриносовыми структурами, я имею в виду септопластику, раковины для улучшения функции дыхания. Есть подтяжка или ритидэктомия, когда подтягиваются все ткани лица. Правильно и грамотно сделанная подтяжка лица поддерживает не только форму, но и молодость. Наиболее популярны веки, верхние и нижние, веки и средняя зона, потому что это особенность в нашей полосе, что не только грыжи нижних век, но и глубокие слёзные борозды».

Ранее Давыдов предупредил о риске осложнений после пластической операции у курильщиков. Из-за плохих сосудов у них часто образуются гематомы, пояснил он.