Российская супермодель Ирина Шейк разместила снимок в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица разместила серию черно-белых снимков, на одном из которых была запечатлена в ультракоротком топе и трусах.

© Соцсети

© Соцсети

Помимо этого, звезда надела джинсовые ботфорты и оверсайз-пиджак. Стилисты собрали ее волосы в гладкий высокий хвост, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре Ирина Шейк похвасталась фигурой в вязаном бикини. Звезда продемонстрировала стройную фигуру, распустив при этом темные волосы.