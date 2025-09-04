В Сети появились неприглядные снимки Рассела Кроу с голым торсом

В сети появились откровенные снимки без ретуши австралийского актера Рассела Кроу. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

61-летнего артиста запечатлели на пляже во время отдыха с 33-летней возлюбленной и коллегой Бритни Териот. Он предстал перед камерой с волосами коричневого оттенка и седой бородой.

При этом Кроу надел голубые шорты до колена и продемонстрировал голый торс с выступающим животом.

