Светлана Ходченкова предстала перед подписчиками в неожиданном образе. Звезда ленты «Благословите женщину» перевоплотилась в роковую красотку, словно сошедшую из гангстерских лент.

42-летняя Ходченкова примерила эффектный черный парик — примерно такой же носила Ума Турман в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Светлана густо подвела глаза тенями и карандашом, сделав их еще более выразительными. Актриса использовала синий фильтр для фото, отчего снимок приобрел мистический вайб.

© Соцсети

В блоге Ходченковой почти нет никакой личной информации о ней. Звезда сериала «Куприн. Яма» публикует лишь свои красивые фотографии из разных стран, по которым она путешествует.

Так, в середине августа Светлана поделилась кадрами из Италии. Как и обычно, знаменитость не стала расписывать подробно свои впечатления от пребывания за границей, как то делают многие селебрити. Ходченкова ограничилась лишь сердечком, которым сопроводила кадр. Фолловеры засыпали актрису комплиментами, назвав ее «шикарной женщиной».