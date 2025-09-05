«Шикарная фигура». Дуа Липа восхитила фанатов новым выступлением

Певица Дуа Липа вышла на сцену в золотом корсете. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа станцевала в золотом корсетном боди с глубоким декольте и колготках со стразами. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

«Королева», «Статуэтка из золота», «Шикарная фигура», — написали пользователи соцсетей.

До этого Дуа Липа показала фигуру в двойном крошечном бикини.

На прошлой неделе Дуа Липа показала кадры с празднования своего предстоящего дня рождения. Певица отдыхала с возлюбленным Каллумом Тернером и друзьями на Ибице. Поп-исполнительница предстала перед камерой в серебристом платье с вырезами до бедра, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу массивные золотые серьги, браслеты, кольца и босоножки на каблуках. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.