Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с обнаженной грудью

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с голой грудью. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица запечатлена на размещенных кадрах у бассейна. Она позировала в черных трусах, открытых золотистых туфлях и леопардовой шубе, отказавшись от бюстгальтера. В описании под публикацией знаменитость уточнила, что фотографии были сделаны в 2014 году на Ибице.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники решили прокомментировать откровенную фотосессию звезды подиума.

«Пантера», «Красота!», «Всегда была очень привлекательной», «Она идеальна», «Горяча», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в ультракороткой юбке.