Кейт Миддлтон подверглась критике из-за новой прически и цвета волос

Ещё пару недель назад поклонники заметили, что Кейт Миддлтон решила поэкспериментировать с внешностью. После долгих лет в образе роскошной шатенки принцесса Уэльская перевоплотилась в блондинку. Тогда рассмотреть новую причёску Кэтрин удалось благодаря её снимкам в машине, сделанным издалека. А на днях вместе с принцем Уильямом она впервые появилась на публике после окрашивания, и фанатам удалось поближе рассмотреть «новую» Кейт.

Супруги появились в Лондонском музее естественной истории, покровительницей которого Кейт является уже много лет. Это, кстати, их первый выход в свет за последние пару месяцев. До этого принц и принцесса наслаждались летним перерывом от королевских дел.

Выход Кейт спровоцировал споры в Сети. Некоторые поклонники уверены, что Миддлтон не меняла причёску, а примерила парик. В пользу этой версии говорит слишком неестественный объём и длина, которых прежде не было у Кэтрин. Фанаты связывают это с последствиями лечения от рака.

В то же время, говорят другие пользователи, объём — вопрос укладки. А тот факт, что на фотографиях отчётливо видны корни натурального цвета волос Кейт, говорит о том, что это никакой не парик.