Популярная актриса кардинально сменила имидж

Популярная американская актриса Сара Полсон кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания The Cut.

© Lenta.ru

Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений» снялась для обложки этого журнала.

В кадре 50-летняя знаменитость предстала в жакете Balenciaga с массивными плечами и длинном жемчужном ожерелье. При этом она продемонстрировала новую короткую стрижку с выпущенной прядью.

© Соцсети

В апреле 2024 года наряд Полсон на премии раскритиковали в сети из-за туфель с задранными носами.