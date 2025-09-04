Короткое пальто с воротником-стойкой: как стилизовать и с чем носить

Короткое пальто с воротником-стойкой — универсальная и очень актуальная нынче вещь осеннего гардероба. Оно подчеркивает линию шеи, создает чистый силуэт и подходит для самых разных стилей: от делового до повседневного. Но чтобы образ выглядел стильно, важно правильно подобрать сочетания и аксессуары. Стилист Маша Ведерникова дала советы, которые помогут носить пальто по-новому.

Сочетайте с юбкой-миди из плотной ткани

Короткое пальто отлично смотрится с юбкой-миди А-силуэта или прямого кроя из твида, плотного хлопка или шерсти.

«Такая комбинация создает утонченный осенний образ, в котором сочетаются женственность и практичность. Плотная ткань юбки держит форму и красиво контрастирует с верхом, а обувь на каблуке или ботильоны помогут вытянуть силуэт и добавить гармонии пропорциям», — объясняет эксперт.

Носите с широкими брюками и джинсами прямого кроя

Короткое пальто гармонично сочетается с объемными низами — широкими брюками-палаццо, джинсами прямого кроя или даже кюлотами. Контраст длины и формы добавляет современный шик. Если хотите визуально вытянуть фигуру, выбирайте обувь на каблуке или платформе, а брюки пусть слегка прикрывают верх обуви.

Делайте ставку на минималистичные аксессуары

Воротник-стойка не терпит перегруженности, поэтому украшения лучше выбирать лаконичные: серьги-гвоздики, часы, узкий ремень. Сумка может быть акцентом — геометрическая форма или необычная фактура (лак, тиснение под кроко) подчеркнут строгий силуэт пальто. Такой подход делает образ дороже и чище.

Сочетайте с высокими сапогами или ботильонами

Короткая длина пальто открывает пространство для экспериментов с обувью.

«Высокие сапоги-чулки, ботфорты или ботильоны на устойчивом каблуке добавят женственности. Для кэжуал-образов подойдут грубые ботинки или лоферы с плотными колготками — контраст строгого пальто и дерзкой обуви всегда выглядит стильно», — утверждает стилист.

Играйте с фактурами

Чтобы образ не казался слишком строгим, добавляйте разные текстуры: шерстяные шапки, кожаные перчатки, сумки из твида или бархата. Пальто с воротником-стойкой дает чистый «холст» для экспериментов — не бойтесь сочетать матовые и глянцевые фактуры, создавать многослойность с жилетами или кардиганами. Осенью это придает образу глубину и уют.