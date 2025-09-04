Как подобрать аромат под ваш гардероб

Гармоничный образ — это не только одежда, причёска и аксессуары, но и аромат. Он невидим, но может сказать о вас больше, чем громкий логотип.

Правильно подобранный парфюм становится «финальным аккордом», который подчёркивает стиль и делает образ завершённым. Но как выбрать аромат, который будет звучать в унисон с образом?

Найдите свой стиль — найдёте и аромат

У каждого человека свой модный «почерк»: кто-то предпочитает структурные костюмы и строгие линии, кто-то — комфорт и расслабленный крой, кто-то — романтичные силуэты или спортивную эстетику.

Эти предпочтения говорят о темпераменте и образе жизни — а значит, и о том, каким может быть ваш идеальный аромат.

Классика, которая не устаревает

Классический стиль — это про строгость, элегантность и утончённость. Он требует благородных, спокойных ароматов без лишней суеты. Хорошо подойдут парфюмы с нотами кедра, ириса, мускуса, сандала и бергамота.

Например, Baldessarini Signature с кожано-древесным характером или утончённый Hugo Boss Bottled Elixir, где чувственность сочетается с точностью.

Кэжуал: просто, но со вкусом

Для тех, кто выбирает casual, аромат должен быть универсальным и непринуждённым. Он легко впишется в разную обстановку — от утреннего кофе до вечернего кино.

Обратите внимание на парфюмы с акватическими и цитрусовыми нотами — например, Abercrombie & Fitch Authentic Man, где лайм, имбирь и шалфей создают ощущение чистоты и лёгкости, или свежий и современный Lacoste Match Point.

Спорт в большом городе

Любите спорт и динамику? Здесь нужны бодрящие, энергичные ароматы с ментолом, мятой, цитрусами и морскими аккордами.

Аромат должен буквально «работать» вместе с вами, заряжать на активность.

Один из таких — Zadig & Voltaire This is Him! Vibes of Freedom: освежающая лаванда и лимонная цедра создают тонус, а мускус добавляет устойчивости. А также Montblanc Explorer Platinum с альпийской свежестью и хрустящими зелёными нотами.

Романтика в деталях

Если ваш образ — это романтика, мягкость и внимание к деталям, выбирайте тёплые, сладковатые и цветочные ароматы. В них могут звучать роза, фиалка, ваниль, белый перец, ладан.

Отличный пример — Salvatore Ferragamo Uomo с нотами тирамису, бергамота и амбры. Или атмосферный Trussardi Blue Vibes, мягкий, но с характером — как лёгкая небрежность в крое пальто.

Лето внутри: аромат для расслабленного бунтаря

Есть стиль, который не вписывается в привычные рамки — свободный, с ноткой бунтарства и атмосферой летнего отдыха даже вне сезона. Для такого настроения подойдёт дерзкий, живой аромат с нотами тропических фруктов, цитрусов и ярких ягод.

Именно таким и стал аромат АКС «На Пляже» в формате стика — сочный тропический микс с клюквенным акцентом, будто созданный для тех, кто живёт в ритме вечного лета. Он идеально дополняет образ лёгкого бунтаря и станет запоминающимся акцентом как на улицах города, так и на летней вечеринке.

Аромат — это не просто дополнение, а настоящий инструмент самовыражения. Он помогает высказаться без слов, добавить уверенности и сделать стиль более многогранным.

Не бойтесь экспериментировать — менять парфюм по сезону, ситуации или настроению. Главное — чтобы аромат не спорил с вами, а подчеркивал то, кем вы хотите быть именно сегодня.