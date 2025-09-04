Почему культовые «оксфорды» из 2010-х снова популярны

Stella McCartney вернула в моду массивные ботинки Elyse — одну из самых обсуждаемых пар 2010-х. Тогда их либо обожали, либо ненавидели. И сейчас, судя по комментариям, ситуация не изменилась: одни считают дизайн гениальным, другие — сравнивают с ортопедической фантазией в стиле Spice Girls.

© Just Talks

Elyse впервые появились на подиуме в 2014 году в легендарном парижском Опера Гарнье. Их дизайн трудно отнести к какому-то конкретному стилю: это и оксфорды, и кроссовки, и нечто уникальное. Фирменным элементом стала высокая деревянная платформа с зубчатой подошвой. Она выглядит массивной, но при этом удивительно удобной. Маккартни предложила несколько вариантов: от классических черных до ярких моделей с звездами. Кара Делевинь вышла в бежевых ботинках с белыми звездами. Критики отметили: несмотря на громоздкость, в этом есть своя притягательность.

В середине 2010-х туфли Elyse стали настоящим хитом. Рианна сочетала их с легкими цветочными сарафанами, Джиджи Хадид предпочитала носить с футболками и облегающими джинсами, а Кендалл Дженнер дополняла тренчами и широкими брюками. У каждой из звездных модниц была хотя бы одна пара этих туфель. Vogue тогда отметил, что секрет популярности Elyse — в их гармоничном сочетании мужской строгости и яркости диско.

Бренд всегда делал акцент на веганских материалах, что неудивительно для Маккартни. Но фанаты отмечают: практичность этой модели не на высоте. Белая подошва быстро загрязняется, а экокожа легко царапается. Несмотря на это, люди продолжают покупать Elyse. Одни копят месяцами, другие радуются удачным находкам на ресейле.

Ботинки не идеальны: неудобная колодка и высокая платформа могут стать проблемой для тех, кто часто подворачивает ноги. Но их стильный внешний вид способен эффектно дополнить любой образ — будь то платье-рубашка или строгие шорты с гольфами.

Сейчас Elyse переживает возрождение на волне ностальгии по эстетике Tumblr 2010-х. В TikTok вновь обсуждают массивные ботильоны Jeffrey Campbell Lita. Вместе с ними всплывают и другие символы той эпохи. Стелла Маккартни четко уловили тренд: обновленные Elyse в съемке с Амалией Грей ориентированы как на зумеров, открывающих для себя эстетику прошлого десятилетия, так и на зиленниалов, которые, наконец, могут позволить себе то, о чем мечтали в юности.

Удивительно, но Elyse, когда-то ассоциировавшиеся с «уродливой модой», теперь стали почти классикой.