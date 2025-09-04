Рита Дакота показала последствия пластики со словами «уродливые колбасы»

Российская певица Рита Дакота показала последствия неудачной пластической операции на веках со словами «уродливые колбасы». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница продемонстрировала фото глаз без фильтров, отметив, что до блефаропластики выглядела лучше, чем после. Она указала, что во время операции ей не убрали грыжи, а добавили поверх ее собственной жировой ткани.

«И все это превратилось вот в такие уродливые колбасы и жировые складки под глазами», — заявила звезда, пояснив, что исправить внешность можно только с помощью новой операции.

В июне Рита Дакота также пожаловалась на дыру в щеке после пластики со словами «ну что я за урод».