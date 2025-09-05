Актриса Джессика Альба опубликовала фото в купальнике на пляже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

44-летняя Джессика Альба позировала в крошечном коричневом бикини с черным принтом и золотым украшением на груди. Образ дополнила бейсболка и солнцезащитные очки. Актриса отказалась от макияжа и укладки. Вместе с подругами она уже несколько дней отдыхает на пляже у океана.

© Газета.Ru

Артистка воспитывает 16-летнюю Онор Мари, 13-летнюю Хэвен Гарнер и 7-летнего Хейса, которых родила от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года Альба объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у пары не было брачного договора. И они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.

Знаменитость отмечала, что занимается спортом практически каждый день, и это помогает ей в том числе справляться со стрессом. По словам звезды, если не успевает доехать до зала, то занимается дома. Весь необходимый спортивный инвентарь она давно закупила. Также Альба строго следит за питанием и редко позволяет себе нарушать режим. По признанию артистки, она не ищет отговорки, а постоянно работает над собой.