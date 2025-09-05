Светлана Бондарчук снялась в необычных брюках

Бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в кожаных брюках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Бондарчук позировала в красных кожаных брюках на шнуровке, черном топе с глубоким декольте, перчатках из кожи и туфлях на высоких каблуках. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж.

На прошлой неделе Светлана Бондарчук снялась в зеленом прозрачном топе в горошек, под который надела белый лиф бикини. Телеведущая добавила к образу рваные короткие шорты, черные солнцезащитные очки, браслеты и серьги. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на яхте. Она также показала снимки с мужем Сергеем Харченко и сыном Петром.

До этого Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини цвета фуксии, которое дополнила розовым платком на бедра, соломенной шляпой, черными солнцезащитными очками и коралловыми тапками. Телеведущая позировала с распущенными волосами и без косметики.