Кайли Дженнер отметила день рождения в кружевном платье

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в кружевном платье на 28-летии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

10 августа Кайли Дженнер отметила 28-летие в окружении близких и друзей. Для праздника она предпочла черное кружевное платье с открытыми плечами. Образ дополнили массивные серьги. Волосы она собрала в пучок и сделала легкий вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера.

Недавно Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе подловили поклонники в Будапеште, где сейчас проходят съемки третьей части «Дюны». Влюбленные посетили одну из кофеен города.