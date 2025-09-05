Редеющие виски и пряди: можно ли вернуть густоту волос без радикальных мер

Заметив, что волосы на висках стали тоньше, а некогда густая шевелюра теряет объем, многие испытывают тревогу. Первый импульс — найти быстрое и мощное решение. Однако восстановление волос — это марафон, а не спринт, и достичь финиша можно щадящими, но эффективными методами. Главное — понять причину и действовать комплексно. Своим профессиональным опытом с «Вечерней Москвой» поделилась косметолог Наталья Рябинова.

Почему волосы редеют

Поредение волос в лобно-височной зоне и на макушке редко бывает случайностью. Чаще всего это следствие одного или нескольких факторов.

Наследственная чувствительность фолликулов к определенным гормонам — основная причина. Фолликулы постепенно уменьшаются, производя все более тонкие и короткие волосы.

Нехватка железа, цинка, витаминов группы B (особенно B12), витамина D и белка — также одна из главных проблем современного человека. Волосы, как лакмусовая бумажка, одними из первых сигнализируют о проблемах в организме.

Кроме того, высокий уровень кортизола нарушает кровоснабжение кожи головы, «замораживая» волосяные фолликулы в фазе покоя.

Также не стоит забывать, что к фолликулам должно поступать достаточное количество кислорода и питательных веществ. Застойные явления в коже головы ослабляют их работу. Помимо этого, тугие прически, агрессивное окрашивание, горячий воздух фена и жесткие щетки механически повреждают и волосы, и кожу головы.

Стратегия восстановления: натуральный и комплексный подход

Возвращение густоты требует терпения и системного подхода, направленного на устранение причины, а не на маскировку следствия.

Первый и главный шаг — визит к трихологу или грамотному дерматологу. Врач назначит анализы (на гормоны, ферритин, витамины), чтобы выявить внутренние нарушения. Без этого любое лечение будет подобно стрельбе вслепую.

Также важно пересмотреть рацион питания. Это фундамент, на котором строится здоровье волос.

Белок: основа волоса — кератин. Включайте в каждый прием пищи источники качественного белка: яйца, творог, рыбу, птицу, чечевицу.

Железо: его дефицит — частая причина выпадения. Ешьте гречку, печень, шпинат, яблоки. Для лучшего усвоения сочетайте с витамином С.

Омега-3: эти жирные кислоты питают фолликулы изнутри. Их источники — жирная рыба (лосось, сельдь), льняное масло, авокадо.

Кремний и цинк: они укрепляют волосы и стимулируют рост. Содержатся в овсе, булгуре, сельдерее, тыквенных семечках.

Наружный уход и стимуляция роста

Используйте мягкие шампуни, которые не пересушивают кожу головы и не содержат сульфаты. Добавьте тоники и сыворотки с натуральными стимуляторами: экстрактом красного перца (улучшает микроциркуляцию), никотиновой кислотой, плацентой, пантенолом, растительными экстрактами (крапива, хна, корень лопуха).

Ежедневный 5–10-минутный массаж подушечками пальцев — еще один мощнейший инструмент. Это снимает напряжение, усиливает приток крови к фолликулам, обеспечивая их кислородом и питанием. Делайте его самостоятельно или с помощью специальных массажеров-щеток.

Кроме того, домашние маски на основе натуральных масел (репейное, касторовое, кокосовое) с добавлением эфирных масел (розмарин, кедр, иланг-иланг) питают, укрепляют и пробуждают спящие луковицы.

Образ жизни как терапия

Найдите свой способ расслабления: йога, медитация, длительные прогулки, хобби. Качественный сон не менее 7–8 часов — обязательное условие для восстановления организма. Избегайте тугих резинок и грубого расчесывания мокрых волос. Минимизируйте использование термоприборов.

Процесс восстановления занимает от 3 до 6 месяцев и более, так как это время полного обновления волосяного цикла. Будьте последовательны и терпеливы. Начните с визита к специалисту, обеспечьте организм правильным питанием и грамотным уходом снаружи — и ваши волосы непременно ответят вам благодарностью и новой силой.

