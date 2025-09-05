Почему косуха должна быть в гардеробе каждой женщины

Кожаная куртка делает образ современным и дерзким.

Важно избегать сочетания подобной верхней одежды с джинсами или спортивными штанами. Такими советами стилист поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это классика, кожаная куртка — это тренд из 90-х, когда большие плечи, внизу на резинке. Но обязательно внизу не должно быть джинс или спортивных штанов. Внизу обязательно должна быть какая-то суперклассическая юбка карандаш ниже колена. Тогда это будет выглядеть суперстильно. Кожаная куртка становится классикой, косуха должна быть у всех в гардеробе. Потому что иногда именно с ней образ выглядит молодёжно, свежо, дерзко».

