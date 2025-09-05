52-летняя Хайди Клум снялась для журнала в откровенном бикини

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум в откровенном виде снялась для журнала The Magazine Global. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре лежащей на камне в воде. Она позировала в бикини кремового цвета, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. В качестве украшений знаменитость выбрала массивные блестящие серьги.

© Lenta.ru

Кроме того, Клум поделилась снимком, на котором продемонстрировала грудь в ярко-красном бюстгальтере. Ее образ также дополнил комплект из массивных серег и золотого браслета.

В августе сообщалось, что Хайди Клум и ее дочь Лени в откровенных образах появились на открытии Венецианского кинофестиваля.