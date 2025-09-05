Экс-редактор Vogue Карин Ройтфельд снялась без штанов

Бывший редактор французской версии Vogue Карин Ройтфельд снялась в откровенном виде для журнала Purple. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

70-летняя журналистка предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в кожаной куртке, трусах и прозрачных колготках. Также знаменитость надела остроносые туфли на каблуках и распустила волосы.

В то же время Ройтфельд запечатлели, когда она сидела за столом без штанов, надев футболку и пиджак. Известно, что автором кадров стал редактор и фотограф Оливье Зам.