В Сети показали, как будут выглядеть блогерши в 2050 году

В сети показали внешность типичной блогерши 2050 года. Соответствующие кадры появились на игровом сайте casino.org.

Эксперты, ссылаясь на медицинские исследования, представили цифровую модель инфлюэнсерши будущего по имени Ава. По их словам, у нее будет сгорбленная фигура из-за постоянного использования смартфона. Также девушка будет обладать пятнистой кожей из-за контактного дерматита, возникшего на фоне ежедневного использования большого количества косметических средств.

Кроме того, блогерши будут демонстрировать признаки преждевременного старения, темные круги под глазами и негативные последствия инъекций ботокса и страдать от залысин и истончения волос и перманентной боли в шее.

«Она [Ава] — это то, что могут сделать с человеком годы погони за алгоритмами, одержимости стандартами красоты и постоянного создания контента», — заявили эксперты сайта.

В июне 2023 года ученые из Furniture at Work создали 3D-модель работающего на удаленке человека в 2100 году.