Дочь Шварценеггера показала свое свадебное платье от Армани

Дочь голливудского актера, экс-политика Арнольда Шварценеггера показала свое свадебное платье от итальянского модельера Джорджо Армани. Писательница Кэтрин Шварценеггер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, снятые в день, когда она официально вышла замуж.

В июне 2019 года знаменитость стала женой звезды «Стражей Галактики» Криса Прата. В браке у пары родились трое детей. Они растят пятилетнюю Лайлу, трехлетнюю Элоиз и девятимесячного Форда.

Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом и завязался роман.

У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 13-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.

Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».