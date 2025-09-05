Знаменитая мошенница раскрыла секрет своего преображения

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на десятки тысяч долларов, раскрыла секрет своего преображения. Интервью с ней публикует Page Six.

34-летняя аферистка, более известная как Анна Делви, после освобождения из тюрьмы сменила имидж. Знаменитость стала блондинкой, наняла команду стилистов и визажистов, а также начала чаще появляться на публике с профессиональным макияжем. После этого поклонники принялись хвалить внешность мошенницы в соцсетях.

«Я бы не назвала это преображением. Я не делала пластических операций или подтяжек лица. Весь секрет в моей команде, которая помогает хорошо выглядеть», — отметила Делви и добавила, что также похудела на 18 килограммов с помощью тренировок на виброплатформе.

При этом от инъекций «Оземпика» она отказалась, поскольку препарат вызвал у нее апатию.

По словам аферистки, она неоднократно обращалась к косметологам за различными бьюти-процедурами.

«Преображаться намного легче, если ты можешь выйти из дома», — подытожила она.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.