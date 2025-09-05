Как выполнить актуальный макияж в бордовых цветах

Сейчас отличное время, чтобы попробовать новый макияж. Винные бордовые — идеальные осенние тона: они добавляют глубины взгляду, делают образ благородным и «собранным». Ключ к успеху — чистая база, точная работа с подтоном и аккуратные переходы. Визажист Любовь Брусницына дала советы, как грамотно выполнить макияж в этой гамме.

Подготовьте «чистое полотно»

Начните с увлажняющего крема и праймера: винные оттенки подчеркивают неровности, поэтому нужен ровный рельеф.

«Нанесите легкий тон и точечно — консилер (особенно на синеву под глазами, ее лучше сначала нейтрализовать персиковым корректором). Т-зону слегка припудрите, скулы оставьте с живым сиянием; брови расчешите с гелем — графитовой „жесткости“ лучше избегать, чтобы не утяжелять образ», — говорит эксперт.

Глаза: две схемы растушевки

Монохром выполняем так: кремовые тени-румяна в цвет губ тонко по веку как база, затем сухой бордо в складку и внешний угол, на центр века — светлый сатин (шампань или розовое золото).

«Правила смоки: теплый тауп переходом, поверх — винный по подвижному веку, границу смягчить теплым бежем. Межресничку заполнить коричневым или сливовым карандашом (черный оставьте для вечера). Зеленые глаза вспыхивают с ягодным бордо, карие — с сливово-баклажановым, голубые — с клюквенным в паре с золотистым акцентом», — объясняет визажист.

Попадите в «свой» бордо по подтону

Холодная кожа любит клюкву, свекольный, сливу. А теплая — марсалу, гранат, кирпично-бордовый. Если она смуглая — черную смородину и баклажан. Простой тест: нанесите оттенок на запястье — если кожа будто посвежела, попали, а если посерела — возьмите теплее/холоднее на полтона. Для дневного макияжа выбирайте сатиновые или кремовые формулы, для вечера — бархатный матовый вариант с легким винным глянцем в одной детали.

Губы: стойкость и графика

Обведите контур карандашом в тон помады, слегка заштрихуйте всю поверхность — это база. Нанесите помаду, промокните салфеткой, тончайшим слоем пудры через салфетку зафиксируйте и повторите помаду («сэндвич» для стойкости). Чтобы цвет не расползался, пройдитесь прозрачным восковым карандашом/праймером по внешнему контуру и аккуратно высветлите его консилером. Холодные винные, кстати, еще и визуально отбеливают зубы — и помните, при активных губах глаза оставляйте мягкими.

Румяна и баланс оттенков

Выберите сливово-розовые крем-румяна и нанесите высоко на скулу, растянув к виску — тонкой вуалью, чтобы поддержать губы или веки, а не спорить с ними. Хайлайтер берите шампань или розовое золото и ставьте только точечные блики: верх скулы, внутренний уголок глаза, галочка над губой. Финал — фиксирующий спрей с естественным финишем: он «соберет» слои и уберет лишнюю пудровость.

Быстрые лайфхаки

Работайте тонкими слоями: один глубокий винный акцент, а остальное нейтрально. Всегда тестируйте при дневном свете — бордо может темнить в теплом искусственном освещении. Если синеватые сосуды на веках заметны, прежде всего перекройте их бежевой базой: в противном случае винные тени усилят синеву. Кисти держите чистыми: остатки коричневых и серых оттенков мгновенно «грязнят» бордо.