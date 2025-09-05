Эстетика clean girl: какое влияние окажет тренд на индустрию красоты

В России набирает популярность эстетика clean girl (чистая девушка), которая подразумевает чистоту, минимализм и естественность, однако, она не сильно повлияет на beauty-индустрию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала автор Telegram-каналов о моде «Не бьюти единым» и «Банки-склянки» Анна Федорова.

© Газета.Ru

Многие россиянки стали отказываться от наращивания ресниц, ногтей и перманентного макияжа, заметила она. При этом, по ее словам, на смену стремлению к естественности может прийти другой тренд. Эксперт отметила, что подобные течения регулярно сменяются.

«Я считаю, что через несколько месяцев, а может и лет это все вернется назад. Скажут инфлюенсеры, что вновь стало модно покрывать ногти лаком, их начнут опять покрывать», — заключила Федорова.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова до этого говорила, что в России тренд clean girl выходит на новый уровень, спрос на наращивание ресниц, волос и ногтей стремительно падает. Мода на все ненатуральное уходит в прошлое, на первом плане у современных женщин – поддержание молодости и здоровый образ жизни, что во многом стало следствие пережитой пандемии коронавируса, ударившей по здоровью переболевших людей, рассказала она.