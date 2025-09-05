Волшебство медицины или парик: о чем говорят шикарные волосы Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике и удивила поклонников сменой имиджа. Миддлтон покрасила волосы в более светлый оттенок. Однако многие уверены, что принцесса Уэльская носит парик или нарастила волосы, потому что уже несколько недель по Сети ходит слух о рецидиве у нее онкологии. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, косметолога, трихолога, дерматовенеролога Татьяны Егоровой, могут ли волосы выглядеть так шикарно после перенесенного онкологического заболевания.

Как рассказала эксперт, невозможно сказать, какие методы лечения онкологии применялись в случае с Кейт Миддлтон, потому что неизвестен ее точный диагноз. Вероятно, что принцессу Уэльскую лечили более щадящими способами, которые не влияют на качество волос и не провоцируют их выпадение.

Кейт Миддлтон является членом королевской семьи. Ей доступно самое дорогое, современное и действенное лечение. Вероятно, что оно обошлось без химиотерапии. Сейчас даже есть вакцина от рака, может, Кейт Миддлтон лечили моноклональными антителами или инновационным лекарством, которое не убивает волосяные фолликулы, — говорит собеседница «ВМ».

Трихолог заключила, что это вполне могут быть натуральные волосы принцессы Уэльской, несмотря на онкологическое заболевание, если она поддерживала их красоту и здоровье во время лечения.

После победы над раком толстой кишки и выхода в ремиссию Миддлтон столкнулась с новой бедой: из-за отсутствия аппетита она начала стремительно терять вес и мышечную массу. При росте 175 сантиметров супруга принца Уильяма весила всего 41 килограмм и выглядела истощенной. «ВМ» узнала у врача, что могло привести Миддлтон к такому состоянию и не связано ли это с раком.