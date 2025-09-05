Дочь теннисиста Алеся Кафельникова посетила премьеру в жакете на голое тело. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Яндекс Афиши».

© globallookpress

Алеся Кафельникова вышла на публику в жакете на голое тело и прямых брюках. Образ дополнили перчатки в стразах, туфли с острым мысом и клатч. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж с угольно-черными стрелками.

© Газета.Ru

Гостями также стали Яна Чурикова, Михаил Шуфутинский, Анна Цуканова-Котт, Михаил Врубель, Лариса Долина, Алексей Франдетти, Лев Лещенко, Татьяна Старикова, Niletto, Ксения Дукалис и другие.

Несколько недель назад Алеся Кафельникова снялась в платье с глубоким декольте после пластики груди. Модель дополнила наряд клатчем, кольцом с бриллиантами, серьгами и цепочкой с крестом. Манекенщице собрали волосы в гладкий низкий пучок и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. На одном из кадров знаменитость сидела в салоне автомобиля на фоне делового центра «Москва-Сити».