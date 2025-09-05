Итоги шестого дня Московской недели моды

В шестой день Московской недели моды свои коллекции представили Alena Akhmadullina, Bitte_Ruhe, Cois, Disobedience, Hayk Avanesyan, Journey clothes, Leffers, Masterpeace, MI55 I5, muliér, Proporcia, Roshi, Sariné Saakian, Surovaya. Первые ряды занимали звезда «Белого лотоса» и «Игры Престолов» Юрий Колокольников, актриса Софья Эрнст, актриса Вильма Кутавичюте, стилисты Алексей Сухарев и Ольга Шуранова и многие другие. В лектории гостям события рассказали о том, как формируется визуальный культурный код, для чего в дизайне одежды переосмысливаются традиции и как в России появились от-кутюр и прет-а-порте.

muliér (Москва)

Бренд muliér, участвующий в Московской неделе моды, презентовал коллекцию, вдохновленную проектами футуристических зданий столицы 20-х годов прошлого столетия. Бренд известен тем, что любит играть с асимметрией и экспериментирует с сочетаниями материалов. В коллекции были представлены платья разнообразных форм, универсальные парки и пальто, юбки, отороченные мехом. Интересно и выигрышно смотрелись детали — кокошники, балаклавы, меховые горжетки и муфты.

Disobedience (Москва)

Московский бренд Disobedience в своей новой коллекции Memories of the future обратился к эстетике романтики, рок-н-ролла, французского шика и парижской уличной жизни. Особое место в показе было отдано гусарским доломанам, выполненным из денима: когда-то — часть военной формы, а теперь — символ роскоши, бунтарства и романтики. Бренд успешно сыграл на контрастах: ткани в графическую, четкую полоску придавали образам ритм и театральную строгость, а приталенные жакеты подчеркивали женскую хрупкость в тандеме с дерзостью. Среди изделий присутствовали джинсы с молниями, бомберы, обтягивающие куртки, где хлопок сочетается с кожей.

Journey clothes (Москва)

Бренд Journey clothes создал коллекцию Côte Voilée, посвященную Французской Ривьере. Визуальный код бренда — благородный и утонченный минимализм. В коллекции — шелковые платья, топы, брюки из вышитого хлопка и льна, юбки из тюля, расшитого цветами, универсальные льняные и хлопковые комплекты в полоску, баски и топы-бюстье для создания вечерних образов, актуальных на отдыхе. Полоска, вышивка, гладкие и фактурные поверхности собирались в единую капсулу, созданную для расслабленного времяпрепровождения. Палитра также вдохновлена природой Ривьеры и выдержана в четырех ключевых оттенках: белый — как морская пена, небесный — как утреннее небо, оранжевый и персиковый — как свет на стенах в закатный час.

Sariné Saakian (Москва)

Молодой бренд Sariné Saakian презентовал новую коллекцию под названием «Весна в Zvartnoc». Создатель и дизайнер бренда Сарине Саакян родом из Армении, потому неспроста в качестве вдохновения выбран Звартноц, расположенный близ Еревана. Бренд представил подчеркнуто женственные изделия, на которых «распустился» настоящий цветочный сад — именно так выглядит весна в Звартноц. Разнообразия фасонов — от вариаций по фигуре, с акцентом на талии до некой гипертрофированности — идеально сочетались с филигранной вышивкой. Sariné Saakian отлично соединяет культурные коды армянского наследия и современные тренды, богатые текстуры, мастерство вышивки и декора из бисера, а также стекляруса.

Hayk Avanesyan (Москва)

Бренд Hayk Avanesyan на Московской неделе моды представил свою новую коллекцию «Шелковый путь». Ключевыми элементами коллекции выступили элегантно скроенные изделия и благородные ткани. Дизайнер бренда Гайк Аванесян филигранно работает с фактурами и оттенками вышивки, сочетая элегантность и стиль, нежность и дерзость, роскошь и утонченность, классику и современные тенденции. Образы были выполнены преимущественно в классических цветах с добавлением ярких оттенков. Особое место в показе было уделено деталям — так можно было увидеть розы с шипами и нежные женские пальцы, вышитые вручную.

Masterpeace (Москва)

Бренд Masterpeace, всегда идущий в ногу с трендами, поразмыслил, как бы выглядел нашумевший стиль бохо в осенней интерпретации. Московский бренд представил коллекцию в актуальном богемном шике под названием «Сказка в стиле бохо», который параллельно переплетался с фольклорными мотивами. Коллекцию дополнили кожаные жакеты и блузы, сочетающиеся с летящими юбками, платья с воланами в тандеме с плюшевыми кардиганами и жилетами, образы с динамичными рюшами, а также варианты из пикантного кружева.

Leffers (Москва)

Образ прогрессивной, деловой женщины стал источником вдохновения для создания новой коллекции Leffers. Коллекция носит символичное название — Soft Power — и балансирует между нарочитой элегантностью и функциональностью. Знаковые для бренда платья-футляры стали центром коллекции. Важной деталью стали воздушные перья, которые украшали и кардиганы, и части рукавов, и края блуз, и манжеты — они отсылают нас к богемному шику, вплетенному в ДНК Leffers. Коллекцию также дополнили силуэтные костюмы с юбкой, комплекты с архитектурным кроем, как у Маргарет Тэтчер, воздушные блузы, воплощающие дух свободы, и, конечно же, твидовые изделия и элегантные линии — отсылки к стилю Коко Шанель.

Roshi (Москва)

Оммаж на тему футуристичной архитектуры представил московский бренд Roshi. В новой коллекции дизайнер остается верен своим фирменным изделиям — костюмам и верхней одежде. Бренд представил комплекты из плотного хлопка и кожи, линии которых принимают разные геометричные формы. Из кожаного материала были также выполнены приталенные платья, рубашки прямого кроя и расслабленные косухи. Рельефные линии, отделка пирсингом, деконструированные разрезы, острые формы, силуэтные изгибы в плотных тканях — ключевые элементы коллекции. В коллекции мы увидели образы как для женщин, так и для мужчин — и их объединяла не только идея, но и облегающий фасон. Завершил показ популярный певец Митя Фомин, который вышел на подиум со своим домашним любимцем.

Alena Akhmadullina (Москва)

Для Модного дома Alena Akhmadullina этот показ стал по-настоящему символичным: в 2025 году бренд отмечает свое 25-летие. В честь юбилея Алена Ахмадуллина представила масштабное шоу, объединившее несколько направлений. На подиуме появились образы, вдохновленные мотивами средневекового русского искусства, архивные модели и даже индивидуальные работы дизайнера. Особую атмосферу вечеру придали друзья бренда: в дефиле участвовали Елена Летучая, Анна Александрова, Виктория Шелягова, а финал показа украсила Светлана Бондарчук.

Surovaya (Москва)

Бренд Surovaya представил новую коллекцию под названием Fallen Lights. В коллекции нет нашумевших трендов, только вечная классика. Монохромные платья-хитоны, строгие костюмы, жакеты с укороченными рукавами и пальто-смокинги рифмовались с ключевым акцентом во всех образах — это аксессуары в виде обвесов, бус, сумок, шнуровки и других украшений из белого агата. Такой камень выбран не просто так, ведь по древним поверьям — это окаменевшие глаза. Агат символизировал мудрость, чистоту и связь с высшими силами.

Bitte_Ruhe (Москва)

Бренд Bitte_Ruhe представил новую коллекцию, в которой переработал свои же истоки. Креативный директор Ксения Кудряшова вдохновлялась восточными мотивами, мы снова могли наблюдать отсылки к этническим элементам. Но он раскрылся не в характерных орнаментах, а в свободных платьях А-силуэта, одежде на запах и изделиях без акцентов. В коллекции встретились фирменные блумерсы, кружевные платья, топы и другие изделия, инкрустированные мерцающими камнями, и, конечно же, культовые перья.

MI55 I5 (Москва)

Коллекция получила название «Гармония противоположностей». Дизайнер проводит грань между традициями и современностью: классические силуэты костюмов, воздушные шелковые блузы и твидовые жакеты гармонично сочетаются с изделиями в стиле casual. Те же цепи, расслабленные клетчатые рубашки, худи, вельветовые бомберы дополнили строгую коллекцию. Особое внимание уделено цветовой палитре: акцентным стал насыщенный винный оттенок, который контрастирует на фоне спокойных гамм.

Proporcia (Москва)

Российский бренд Proporcia представил свою коллекцию, подтвердив уникальную суперспособность сочетать эксперимент и элегантность. В коллекции активно используются разнообразные формы и фактуры: бельевые миди, приталенные лонгсливы и ассиметричные силуэты. Дополнила ансамбль спокойных оттенков сочная винная гамма — она отвечает за контраст, как и эффектные аксессуары: среди них массивные серьги в виде ракушек и вязаная панама.

Cois (Москва)

Бренд представил коллекцию ReHeritage, где прошлое переплетается с настоящим. Образы выполнены в стиле тихой роскоши, которая проявляется в деталях, качестве и крое. В коллекции встретились платья в бельевом стиле, строгие костюмы, а также в меру расслабленные спортивные изделия. Но без акцентов не обошлось. Лонгсливы и рубашки были украшены флористическими мотивами.

В лектории Московской недели моды прошли лекции «Топ-3 техники быстрых укладок для любого случая», «Новая этника: история переосмысления традиций», «Введение в визуальный культурный код: как он формируется, где мы можем наблюдать его следы и как применять в креативной среде», «От Haute couture до prêt-à-porter в России».

Спикерами лектория стали Александр Масловский, творческий партнер бренда MONE Professional, топ-стилист, абсолютный чемпион Европы и мира (ОМС), Дарья Сережкина, искусствовед, исследователь костюма и моды, Центр моды и дизайна ВМДПИ – Магистр искусствоведения, куратор, лектор, Семен Уткин, креативный директор SMZV, автор Telegram-канала Maybe Art, Алла Соловская, руководитель Виртуального музея lamanova.com, инициатор и куратор краудфандинга «Мемориальная доска Надежде Ламановой», фотограф-этнограф, лауреат конкурса «Серебряная камера», участник российских и международных выставок в Пекине, Шанхае, Париже, коллекции фотографий хранятся в МАММ, в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода.

В Центре дизайна Artplay прошел пятый выпуск фестиваля короткометражного кино о моде World Fashion Shorts. По результатам голосования Экспертного совета были выбраны 5 фильмов-победителей.

