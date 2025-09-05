Рената Литвинова попала на обложку журнала Tatler

Актриса Рената Литвинова стала лицом нового выпуска журнала Tatler. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Рената Литвинова позировала в черном бархатном платье-бюстье и длинных перчатках. Образ дополнили серьги и колье. Ей также сделали ретро укладку и макияж с длинными угольно-черными стрелками. Актриса также снялась в красном пышном платье, синем корсете и белоснежном жакете. Съемка прошла в Париже.

В конце июля Рената Литвинова показала, как проводит время на Корсике. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках. Режиссер лежала в море с бокалом в руках и сигаретой во рту.

До этого Рената Литвинова стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На первой обложке актриса позировала в черном платье с перьями и высоких перчатках. Продюсер стояла на столе и держала люстру. На другой обложке она примерила черную кожаную куртку с глубоким декольте и высоким воротником. Волосы ей уложили волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью Ульяной.