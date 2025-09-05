Эшли Грэм снялась в купальнике с глубоким декольте

Plus-size модель Эшли Грэм снялась в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

В марте Эшли Грэм также пришла на ужин в Лувре в мужском костюме: жилете, рубашке, галстуке и брюках.

В декабре прошлого года Эшли Грэм посетила церемонию вручения премии Fashion Awards, которая состоялась в Альберт-Холле в Лондоне. Модель появилась на публике в черном платье-бюстье с прозрачной юбкой. Звезда подиумов дополнила его босоножками на каблуках, серьгами, колье и кольцом. Визажисты сделали манекенщице макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты собрали волосы в высокий пучок.

В январе 2022-го Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае того же года модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.