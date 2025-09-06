Зумеры придумали новые тренды: что такое on sight, tradwife и сигма-фейс

Подростковая культура всегда была зеркалом социальных изменений, и 2025 год не стал исключением. Зумеры, или поколение Z, демонстрируют удивительные тенденции, отражающие их ценности и взгляды на мир. Массовый отказ от вредных привычек, таких как алкоголь и вейпинг, и возвращение к ретроэстетике: подробнее о популярных трендах — в материале RT.

Почему алкоголь и курение вышли из моды у зумеров

Молодые люди сейчас предпочитают здоровый образ жизни, физическую активность и осознанное потребление.

Зумеры активно топят вейпы в стаканах с водой или демонстративно выбрасывают их в мусорку, демонстрируя неприязнь к зависимости от никотина. Появились целые серии видео в духе «Бросай со мной», где зумеры детально описывают весь процесс избавления от вредной привычки.

Во многом это связано с активной пропагандой здорового образа жизни в социальных сетях. Эстетичные фотографии подтянутых тел, продуманные ритуалы ухода за кожей и режим дня, включающий полноценный сон, вдохновляют зумеров отказываться от алкоголя и никотина. «Спасибо, я не буду» — это уже не просто вежливый отказ, а осознанная позиция. Молодые люди гордятся своим выбором, демонстрируя разумный подход к экономии денег и заботу о здоровье.

Какие напитки вошли в моду?

Но чем же зумеры заменили алкоголь? Вместо крепких напитков они выбирают безалкогольные напитки, моктейли, функциональные лимонады с витаминами и минералами. Стабильно популярен бабл-ти — чайный напиток с молоком или соком, сиропами и шариками тапиоки или фруктового желе. Кофейные напитки и матча (или маття — японский порошковый зелёный чай) популярны в любую погоду.

Москвичи скупают билеты на «кофейные рейвы» — вечеринки без алкоголя, где танцуют днём и заказывают капучино, латте на кокосовом молоке или лавандовый раф.

«Кофейные рейвы» — это отличная альтернатива шумным ночным клубам, отдых без вреда для здоровья с пользой в виде социализации и нетворкинга.

Висение на знаках, #tradwife: подростковые тренды, популярные осенью 2025-го

Помимо отказа от вредных привычек и увлечения здоровым образом жизни, осенью 2025 года среди подростков набирают популярность и другие — порой неоднозначные — тренды.

«Распятие» на дорожных знаках

В 2025 году в подростковой среде распространился опасный тренд, пришедший из США: подростки залезают на дорожные знаки и висят на них. Этот тренд появился после концерта Канье Уэста, на котором артист исполнил трюк, будучи подвешенным над сценой на тросах. Подростки стали повторять этот трюк, забираясь на дорожные знаки и снимая происходящее на видео под песню On Sight.

Этот тренд не только опасен и может привести к травмам (зафиксированы случаи переломов) — в России даже предложили наказывать за участие в нём. Юристы подчёркивают, что за подобные нарушения может грозить административная ответственность за повреждение дорожных знаков и создание препятствий в движении.

Традиционная жена #tradwife в стиле 50-х годов XX века

Ещё один тренд, набирающий популярность в социальных сетях, — tradwife (traditional wife), то есть «традиционная жена». Женщины, вдохновлённые образами домохозяек 50-х годов XX века, рассказывают о своей счастливой жизни, посвящённой ведению быта, уходу за детьми и заботе о муже. Они одеваются в платья и фартуки в стиле ретро, готовят сложные блюда по старинным рецептам и ведут блоги, в которых делятся секретами счастливой семейной жизни.

Этот тренд вызывает неоднозначную реакцию: одни видят в нём возвращение к утраченным ценностям, стабильности и уюту, а другие критикуют за якобы ограничение прав женщин.

Вместе с тем тренд имеет под собой рациональное зерно, поскольку уставшие от работы и двойной нагрузки женщины хотят отдохнуть и расслабиться, почувствовать себя нужными.

Культ сигмы

Одним из самых заметных трендов 2025 года стал культ сигмы — образ таинственного, самодостаточного человека, который не нуждается в одобрении окружающих. В основе этого образа лежит идея о социальном отстранении и об индивидуализме.

Главный персонаж этого образа — эгоист-одиночка, зачастую ассоциирующийся с харизматичными фигурами из поп-культуры, например с Патриком Бэйтманом из «Американского психопата» или Тайлером Дёрденом из «Бойцовского клуба».

Подростки, увлечённые культом сигмы, демонстрируют независимость, неприязнь к навязанным стандартам и отказ от традиционной социальности. Появился даже мем «сигма-фейс» (sigma face), изображающий хмурое лицо с вытянутыми губами, символизирующий одобрение «сигмовских» поступков.

Психологи отмечают, что важно не переусердствовать с созданием такого образа. Любое обобщение отсекает индивидуальность. Называя человека буквой с определёнными характеристиками, мы не оставляем ему возможности проявиться с разных сторон, а себе — разглядеть эти стороны.

Важно помнить, что все эти тренды, как и любые другие явления в подростковой культуре, требуют критического осмысления. Родителям необходимо интересоваться жизнью своих детей, обсуждать с ними популярные тенденции и помогать им формировать собственные ценности и убеждения. Только так можно защитить подростков от негативного влияния и помочь им вырасти ответственными и счастливыми людьми.