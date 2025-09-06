Памела Андерсон вышла в свет в обтягивающем черном платье без бретелек

58 летняя Памела Андерсон появилась на Американском кинофестивале в Довиле во Франции в черном платье без бретелек. На церемонии она получила престижную награду и прокомментировала слухи о романе с Лиамом Нисоном в своей речи, сообщает Daily Mail.

© WomanHit.ru - МК

Актриса появилась на мероприятии в элегантном черном платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Памела дополнила образ стильным черным клатчем и серебряными серьгами. В последние годы она отдает предпочтение естественному макияжу, и на этот раз выбрала минимальное количество косметики.

Актриса получила премию Deauville 2025 Talent Award в первый день фестиваля. В своей речи актриса упомянула слухи о ее возможном романе с Лиамом Нисоном, с которым она недавно вместе снималась в фильме, после чего также появились спекуляции о постановочном характере их отношений.

«Я не участвую и никогда не буду участвовать в пиар-ходах. Это было бы для меня приговором. Я действую искренне», — заявила Памела со сцены.

Она добавила:

«Я суеверна, когда речь идет о любви, и не чувствую себя комфортно, делясь подробностями своей личной жизни. Я знаю, что буду влюбляться снова и снова на экране — это моя работа. Если мы делаем это хорошо, вы почувствуете это, своего рода проекцию. И это будет величайшей похвалой».

Памела попросила относиться к ней с пониманием и позитивом, подчеркнув, что ее доброта не признак слабости: