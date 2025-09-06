Визажист объяснил, как визуально сделать глаза больше

Нависшее веко — это особенность строения лица, которая есть у многих. Однако оно может визуально утяжелять взгляд, делая глаза меньше, а общее выражение суровее. С помощью макияжа легко добиться эффекта «открытого глаза» и придать лицу свежесть. Профессионалы используют особые техники, которые подойдут и для повседневного макияжа, и для вечернего выхода. Визажист Любовь Брусницына рассказала о работающих приемах, которые помогут подчеркнуть выразительность глаз.

© unsplash

Лифтинг-растушевка теней

Главное правило — темные оттенки наносятся не на саму складку века, а чуть выше, чтобы визуально приподнять линию глаз. Это создает иллюзию более открытого взгляда и приподнятого века.

«Светлые тени на внутреннем уголке и под бровью добавляют "света" глазам. Важно мягко растушевывать границы, создавая эффект плавного лифтинга. Такой прием хорош даже для легкого дневного макияжа», — говорит эксперт.

Тонкая стрелка с приподнятым хвостиком

Классическая широкая стрелка может утяжелить взгляд, а вот тонкая с легким приподнятым хвостиком вытянет глаз по диагонали. Начинайте стрелку от середины века, делая линию как можно ближе к ресницам. Для дневного макияжа достаточно мягкого карандаша или теней, а для вечернего можно использовать подводку. Такой подход создает эффект распахнутых глаз. Если хочется большей выразительности, добавьте прокрашивание межресничного пространства.

Акцент на нижние ресницы

Окрашивание и легкое выделение нижних ресниц помогает сбалансировать макияж и отвлечь внимание от нависшего века. Можно слегка подчеркнуть нижнее веко тенями натуральных оттенков. Это создает глубину взгляда и делает глаза более выразительными.

«Главное — избегать сильного затемнения нижней линии, чтобы не "посадить" глаза глубже. Легкий штрих туши на нижних ресницах придает аккуратность и завершенность образу», — объясняет визажист.

Укладка бровей с эффектом лифтинга

Брови — важная часть макияжа при нависшем веке. Их форма должна стремиться вверх, а не в сторону, чтобы зрительно приподнимать взгляд. Используйте гель для бровей, чтобы зафиксировать волоски диагонально вверх. Легкая коррекция формы и акцент на верхнюю линию помогут создать эффект лифтинга. При этом важно не утяжелять брови слишком темным цветом, чтобы не перетянуть внимание на верхнюю часть лица.

Легкий хайлайт в стратегических точках

Правильное использование хайлайтера помогает «раскрыть» взгляд. Нанесите немного средства на внутренний уголок глаза, под бровь и в центр подвижного века. Это визуально придает глазам свежесть и глубину. Выбирайте сатиновые текстуры без крупных блесток — они смотрятся естественно и не подчеркивают морщинки. Такой прием особенно полезен для дневного макияжа, когда хочется выглядеть отдохнувшей.