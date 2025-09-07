Актриса Екатерина Климова снялась в обтягивающих лосинах. Звезда позировала в спортивной форме перед занятием пилатесом и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Фигура сама себя не сделает», — отметила знаменитость.

Артистка рассказала подписчикам, что отдыхает с матерью в санатории в Ессентуках. По ее словам, им обеим была необходима такая перезагрузка.

Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, однако знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

Артистка не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак Климовой. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.