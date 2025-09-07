Эксперты рассказали, как избавиться от «колец Венеры»

Эксперты рассказали о действенном массаже шеи, который позволяет избавиться от «колец Венеры»
«Кольца Венеры» могут появиться, так как с возрастом шея укорачивается. Предотвратить появление глубоких морщин поможет массаж. Об этом специалист по фейспластике, сертифицированный бьюти тренер и инструктор по коррекционной гимнастике Аюна Бабуева рассказала журналу The Voice.
Регулярный массаж помогает уменьшить напряжение в мышцах, сделать кожу более эластичной и предотвратить развитие гиперлордоза — состояние, при котором позвонки смещаются к горлу.
Как сделать массаж шеи
- Сжать шею, задержаться в таком положении на 10-15 секунд. Заем вытянуть её вверх и плавно наклонить вниз;
- Повернуть голову вбок и замереть на 10-15 секунд. Избегая болевых ощущений, проделать то же самое в другую сторону;
- Поставить пальцы на шею и плавно продавливать мышцы. Сначала стоит заняться задней частью, затем боками. Для комфортного скольжения можно намазать кожу кремом;
- Используя перетирающее движение, размять место сгиба, уводя пальцы с передней части на заднюю;
- Платизма — тонкая мышца на передней части шеи. Для её проработки подойдёт перетирающее движение вверх-вниз. Тем, у кого есть заболевания щитовидной железы, следует делать это движение осторожно. Если имеются противопоказания, перетирание лучше заменить на натяжение.