Эксперты рассказали, как избавиться от «колец Венеры»

«Кольца Венеры» могут появиться, так как с возрастом шея укорачивается. Предотвратить появление глубоких морщин поможет массаж. Об этом специалист по фейспластике, сертифицированный бьюти тренер и инструктор по коррекционной гимнастике Аюна Бабуева рассказала журналу The Voice.

Регулярный массаж помогает уменьшить напряжение в мышцах, сделать кожу более эластичной и предотвратить развитие гиперлордоза — состояние, при котором позвонки смещаются к горлу.

Как сделать массаж шеи