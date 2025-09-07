Певица Рианна предстала в эпатажном образе в рекламе Dior

Певица Рианна продемонстрировала полуобнаженную грудь. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рианна снялась в рекламной кампании бренда Dior. Певица предстала перед камерой в приспущенной длинной шубе без бюстгальтера. Поп-исполнительница также надела кольца и серьги. Знаменитости собрали волосы в небрежный пучок с прядями у лица и сделали макияж. Бизнесвумен стояла на балконе и держала в руке парфюм бренда.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете.

Недавно папарацци подловили Рианну во время прогулки по Лос-Анджелесу. Певица вышла на публику в розово-оранжевом 3D-платье с высоким воротом и плиссировкой от Issey Miyake из коллекции весна-лето 2001 года. Стоимость наряда составляет $2845. Исполнительница также надела массивные серьги, браслеты, кольцо и серебристо-лаймовые кроссовки Puma x Ottolinger Mostro за $275.